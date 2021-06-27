عودة جميع الجنود الألمان المصابين في الهجوم الانتحاري بمالي إلى ألمانيا

وصلت الطائرة الثانية التي تقل جنود الجيش الألماني الذين أصيبوا خلال هجوم انتحاري في مالي، إلى ألمانيا.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، هبطت الطائرة، وهي من طراز "آيرباص إيه 310"، في مدينة شتوجارت جنوبي ألمانيا ليلة السبت/الأحد.

وأضافت المعلومات أنه من المقرر نقل الجنود المصابين بعد ذلك إلى مستشفى الجيش الألماني بمدينة أولم. وبذلك تمت إعادة جميع الجنود الألمان الذين أصيبوا جراء الهجوم والبالغ عددهم 12 جنديا إلى ألمانيا.

وكانت طائرة تابعة للجيش الألماني وصلت إلى مدينة كولونيا بعد ظهر أمس السبت وعلى متنها ثلاثة من الجنود الألمان المصابين.

وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي التابع للجيش الألماني في مدينة كوبلنتس الألمانية.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور كتبت عن الجنود الثلاثة على تويتر أن حالتهم مستقرة.

وكان انتحاري قد فجر سيارته المفخخة صباح أول أمس الجمعة في دورية تابعة للأمم المتحدة تقودها قوات ألمانية شمال مدينة جاو في مالي، مما أسفر عن إصابة 13 جنديا جميعهم من الألمان عدا جندي واحد من بلجيكا، وفقا لمصادر (د.ب.أ).