أوكرانيا لا تزال تهيمن على جدول أعمال اليوم الثاني لقمة مجموعة السبع في ألمانيا

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لا يزال الصراع في أوكرانيا يهيمن على جدول أعمال اليوم الثاني لقمة مجموعة السبع "جي 7"، التي تستمر لثلاثة أيام، في جنوبي ألمانيا اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات عبر رابط فيديو.

وتوافد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة يوم الأحد إلى فندق قصر إلماو البافاري؛ بهدف زيادة الضغط بشكل مشترك على روسيا ودفعها لسحب قواتها من أوكرانيا وتخفيف التأثير السلبي للحرب.

واستغل قادة دول مجموعة السبع بالفعل القمة كمنبر للإعلان عن فرض حظر على واردات الذهب الروسية ومبادرة بنية تحتية مشتركة لمواجهة التأثير الصيني في الدول ذات الدخل المتوسط. كما تجري محادثات حول وضع سقف محتمل لأسعار النفط.

وشاركت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في مناقشات يوم الأحد.

وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع لهذا العام، وسيستضيف المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين زعماء ديمقراطيات من خارج مجموعة السبع، الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا لمناقشة أزمة المناخ والصحة العامة وأمن الطاقة.

ومن المقرر أن ينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المجموعة عبر رابط فيديو لمناقشة أزمة الغذاء التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت الآن شهرها الخامس.

وتسبب الصراع في توقف شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية وأصبح الغذاء أكثر كلفة في جميع أنحاء العالم، مع تحذير الخبراء ومجموعات الإغاثة من احتمال حدوث مجاعة في أجزاء من أفريقيا وأماكن أخرى.

وتم فرض منطقة حظر أمني خلال الأسبوع الماضي ​​حول مقر انعقاذ القمة -والذي شهد أيضا تنظيم ألمانيا آخر قمة لمجموعة السبع تحت رئاستها في عام 2015- لمنع دخول أي شخص لا يحمل تصريحا.

ويتواجد حوالي 18 ألف عنصر أمن لحراسة القمة والحفاظ على النظام أثناء المظاهرات العديدة المزمع تنظيمها.