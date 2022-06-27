أمريكا تثمن شراكتها الوثيقة مع جيبوتي وسط تطلعات بالعمل نحو مستقبل مشرق

ثمنت الولايات المتحدة شراكتها الوثيقة مع جيبوتي، وسط تطلعات بالعمل معًا نحو مستقبل مشرق يتضمن قدرًا أكبر من السلام والفرص الاقتصادية للبلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين بمناسبة عيد استقلال جيبوتي الـ45، إن الولايات المتحدة تقدر الشراكة الوثيقة بين الحكومتين والصداقة بين الشعبين.

وأضاف: "معًا، نعمل على تعزيز مصالحنا المشتركة من خلال بناء منطقة أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا ودعم قيمنا المشتركة على المسرح العالمي".

وتابع قائلا إن جيبوتي قدمت مساهمات لا تقدر بثمن في هذا الجهد، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل معًا نحو مستقبل مشرق يتضمن قدرًا أكبر من السلام والفرص الاقتصادية لبلدينا.

واختتم بلينكن بيانه بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب جيبوتي بمناسبة الذكرى الـ45 على استقلالهم".