الخارجية السودانية: إعدام الجنود جريمة تجافي مبادئ القانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات إعدام الجيش الإثيوبي، 7 جنود سودانيين ومواطنين لديهم - حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

ووصف البيان الرسمي للخارجية السودانية ما حدث بـ "الجريمة النكراء"، مضيفاً أنها تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي وذلك بقتل 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو الماضي، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ.

وقالت وزارة الخارجية "إذ تشجب الوزارة هذا السلوك غير الإنساني وتود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح".

وأشارت الوزارة في بيانها أنه حفاظاً منها على سيادة بلادنا وكرامة مواطنيها شرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

كما تود وزارة الخارجية أن تذكر بأن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه وسيستدعي السودان سفيره لدى إثيوبيا فوراً للتشاور، كما سيتم اليوم إستدعاء السفير الأثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني.