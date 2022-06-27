الديوان الملكي البحريني يرحب بزيارة الرئيس السيسي للمملكة غدا

رحب الديوان الملكي البحريني، اليوم الاثنين، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له، التي تبدأ غدا الثلاثاء، إلى البحرين، حيث سيكون في مقدمه مستقبليه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر الديوان الملكي البحريني، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أنه سيتم خلال الزيارة عقد مباحثات بين الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في إطار تعزيز علاقات الأخوة الراسخة ودعم مجالات التعاون الوطيدة القائمة بين مصر والبحرين، وانطلاقا من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على كل ما من شأنه تطوير وتنمية هذه العلاقات العريقة نحو آفاق أرحب لصالح الشعبين الشقيقين، متمنيا التوفيق لجهود القيادتين الحكيمتين لرفعة وتقدم وازدهار بلديهما الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.