مهاجم الأهلي السابق: أيمن أشرف الأصلح للانضمام للزمالك

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قال محمد عبدالجليل مهاجم النادي الأهلي السابق السابق، إن أيمن أشرف هو الأصلح للانتقال لنادي الزمالك في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أحمد أيمن منصور أيضا لاعب جيد.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "الأفضل للزمالك هو ضم أيمن أشرف بسبب خبراته، وهو أفضل بكل تأكيد من أحمد أيمن منصور للفريق الأبيض".

وأضاف: "مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي صعبة للغاية، خصوصا أن المنافس لديه عناصر مميزة".

وأتم: "ميكالي قدم مباراة جيدة مع منتخب مصر أمام النيجر، لكن كان المشكلة في إحراز الأهداف واللمسة الأخيرة لم نكن موفقين".