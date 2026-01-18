تقارير: تزايد احتمالية تعثر صفقة انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية خارجية عن احتمالية تعثر صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة يعمل على التعاقد مع مهاجم لفريق الشباب، بسبب كثرة الإصابات الموجودة حاليًا لدى عدد من مهاجمي الفريق.

وأكد التقرير أنه بعد ظهور اللاعب في المباريات الماضية مع الأهلي، دون ترك بصمة تُذكر، فمن الممكن ألا يتم انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، ولكن لا يمكن احتساب أن الصفقة فشلت في نفس الوقت.

وأضافت الصحيفة: "لا يمكن استبعاد انضمام حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة، لكن الصفقة ربما تفشل، حيث ينهي برشلونة إجراءات التعاقد مع خواكين ديلجادو لتدعيم خط الهجوم".

وكان حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا قد شارك في 6 مباريات مع الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.