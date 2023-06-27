الفنان عماد زيادة يؤدي فريضة الحج: من أطهر بقاع الأرض

نشر الفنان عماد زيادة، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، من جبل عرفات، حيث سافر منذ عدة أيام إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وكتب زيادة تعليقا على الصورة، قائلا: "لبيك اللهم لبيك لبيك.. اللهم تقبلنا من الدعاء من أطهر بقاع الأرض.. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وعلق عدد كبير من متابيعه وأصدقائه على الصورة، موجهين له التهنئة على أداء فريضة الحج، طالبين منه الدعاء.

ويعود الفنان عماد زيادة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمواصلة أعماله الفنية، ويحضر حالياً إلى بعض الأعمال الفنية، وسوف يعلن عن تفاصليها خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم مسلسلات درامية سوف تشارك في السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وشارك الفنان عماد زيادة في العديد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا وأمير كرار، وكان يجسد خلال أحداثه شخصية "بكري زلط" كبير الغجر، حيث كان طرفا في الصراع بين عساف وغفران.

كما شارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بشخصية "رشوان"، التي أشاد بها الكثير، وكذلك مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر.