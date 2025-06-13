العراق يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد استخدام أجوائه في ضرب إيران

رفع العراق اليوم الجمعة، شكوى لمجلس الأمن الدولي لاستخدام إسرائيل أجوائه لضرب إيران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، دعا إلى تقديم شكوى عراقية دولية ضد إسرائيل لانتهاكها أجواء البلاد، واستخدامها للاعتداء على جيران العراق في تجاوز سافر للسيادة الوطنية”.

وطالب المندلاوي في بيان اليوم، “المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح جماح العدو الإسرائيلي وإيقاف رعونته التي تهدف إلى اشعال فتيل الحرب في المنطقة”، مشددًا على أن استمرار السكوت عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته الفظيعة في هذا الظرف المفصلي والحساس ستكون عواقبه وخيمة وحتمية على السلم الدولي”، بحسب شبكة "روچ نيوز" العراقية.

ودعا أيضا إلى “تقديم شكوى عراقية دولية على الكيان الاسرائيلي لانتهاكه اجواء البلاد، واستخدامها للاعتداء على جيران العراق في تجاوز سافر للسيادة الوطنية”.



وأدانت الحكومة العراقية إنها بأشد العبارات، ما وصفته بـ"الاعتداء العسكري" الذي شنته إسرائيل على إيران، داعية إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، في حين طالبت مجلس الأمن بـ"الانعقاد الفوري".

ووصف بيان للناطق باسم الحكومة، الجمعة، الهجوم الإسرائيلي بأنه "انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً للأمن والسلام الدوليين، خصوصاً أنه وقع أثناء فترة التفاوض الأمريكي - الإيراني".

وطالب الناطق العراقي المجتمع الدولي "ألا يبقى متفرجاً أمام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، فاستدعاء منطق القوة لفرض الوقائع من جديد يهدّد بنسف أسس العلاقات الدولية الحديثة".

ودعت الحكومة العراقية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري، واتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لردع هذا العدوان، وضمان عدم تكراره، واستعادة هيبة النظام القانوني الدولي.