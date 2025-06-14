إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم الصحراوي

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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق مصر الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة ما أدى إلى انقلابها وإصابة مستقليها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.