أعلن المطرب اللبناني محمد نجل الفنان فضل شاكر عن تأجيل حفلين له كان مقررا إقامتهما في هولندا وألمانيا يومي ٢٠ و٢١ يونيو الجاري، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي على إثر اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران.

قال محمد فضل شاكر، في بيان عبر صفحته الرسمية على إنستجرام: "نظرا للظروف الراهنة، تم تأجيل حفل ألمانيا وهولندا إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه قريبا".

يأتي هذان الحفلان في إطار جولة غنائية تم إعدادها مسبقا لمحمد فضل شاكر تتضمن عدة عواصم وبلدان عربية وأوروبية، ففي يومي ١٢ و١٣ يونيو الجاري أحيا حفلين في العاصمة الأردنية عمان، وكان مقررا السفر لهولندا وألمانيا يومي ٢٠ و٢١ يونيو، لكن تم التأجيل بسبب ظروف الحرب المشتعلة.

كما تم الإعلان عن إقامة حفل آخر في العاصمة المغربية الرباط يوم ٢٨ يونيو الجاري وحتى الآن غير معلوم مصيره، أما شهر يوليو المقبل، فمن المخطط إقامة حفل في تركيا يوم ٤ يوليو، وحفل آخر في الكويت يوم ٩ يوليو، ثم منتصف الشهر وتحديدا يوم ١٨ يوليو يعود محمد إلى بلده الأم لبنان لإقامة حفل بها، ثم تنتهي جولته الفنية الغنائية يوم ١٣ أغسطس في لبنان أيضا.

وقد أطلق محمد فضل شاكر آخر أغنية له مطلع العام الجاري وحملت اسم "سهلة"، التي كتب كلماتها الشاعر عمرو المصري، ولحنها عمرو الشاذلي، بينما تولى عمرو الخضري مهمة التوزيع والميكس والماستر.