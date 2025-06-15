ماسكيرانو: أهدرنا الفوز أمام الأهلي

يرى خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، فجر الأحد، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

صرح ماسكيرانو عبر منصة (دازن) "سعيد بالأداء خاصة في الشوط الثاني، لقد تحسن مستوانا كثيرا، بعدما عابنا التوتر والعصبية في الشوط الأول، مما أدى لفقدان الكرة كثيرا ومنح المنافس عددا من الفرص الخطيرة".

وأضاف "كنا أفضل في الشوط الثاني، سيطرنا واستحوذنا، وسنحت لنا فرص للفوز بالمباراة، بعدما لم يكن الفريق موفقا في الشوط الأول، وكنا نسعى للفوز لأنه خطوة مهمة في بداية المشوار".

وشدد "لقد أثبتنا أننا فريق شخصيته قوية، وفرضنا ذلك بقوة في الشوط الثاني".

وأشار المدرب الأرجنتيني في ختام تصريحاته "لقد تألق حارس مرمانا في الشوط الأول، بينما كان حارس مرمى الأهلي مميزا في الشوط الثاني، وتصدى الثنائي لعدد من الفرص، وهذا وارد في كرة القدم".