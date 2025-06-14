 تكليف الإعلامية هالة حاتم رئيسا للإذاعة التعليمية - بوابة الشروق
السبت 14 يونيو 2025 6:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

تكليف الإعلامية هالة حاتم رئيسا للإذاعة التعليمية


نشر في: السبت 14 يونيو 2025 - 5:54 م | آخر تحديث: السبت 14 يونيو 2025 - 5:54 م

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الإعلامية هالة أحمد حاتم رئيساً للإذاعة التعليمية.

تخرجت هالة حاتم في قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والتحقت للعمل بالإذاعة المصرية عقب تخرجها، ثم ترقت في عملها كمقدم برامج حتي أصبحت عام ٢٠١٢ مذيع أول بالإدارة العامة للإذاعة التعليمية بشبكة الإذاعات الاقليمية.

وعبر رحلتها الوظيفية قامت هالة حاتم بإعداد وتقديم العديد من البرامج، كما قدمت تصوراً لتطوير الإذاعة التعليمية، واستعادة دورها المؤثر في الحقل التعليمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك