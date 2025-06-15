كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة أكثر من مئة آخرين في هجمات طالت مناطق متفرقة في شمال ووسط الأراضي المحتلة، وذلك رغم تناقض الأرقام المعلنة مع أعداد القتلى التي ذكرتها الصحيفة في تقريرها التي وصلت إلى 10، بالإضافة إلى 3 حصيلة يوم الجمعة.

وأعلنت أن القصف الجديد وسط إسرائيل، صباح الأحد؛ أدى إلى مقتل شخص، وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وأفادت بسقوط صاروخ إيراني مباشر على مبنى سكني أدى إلى مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة مدينة طمرة العربية شمال الأراضي المحتلة.

وذكرت أن الضحايا هم: «الأم منار القاسم أبو الهيجاء خطيب، وابنتاها حلا 13 عامًا، وشدا 20 عامًا، وقريبتهما منار دياب خطيب».

وأشارت الصحيفة، إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، جراء سقوط صاروخ باليستي مباشر على منزلها شمال إسرائيل.

وأضافت أن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكنت من انتشال أربعة أشخاص من تحت أنقاض مبنى مكون من ثلاثة طوابق في الشمال، لكنهم أكدوا أن اثنين منهم لقوا حتفهم في مكان الحادث، وفي وقت لاحق، تم إعلان وفاة امرأة أخرى تم إنقاذها من المبنى في المستشفى.

ونقلت شهادة أحد المسعفين يُدعى عدنان أبو رم، المسعف في نجمة داوود الحمراء: «رأيتُ مشهد دمار في مبنى من ثلاثة طوابق، تضررت منازل مجاورة، وسادت حالة من الفوضى في الشارع، اقتربنا من منزل تعرض لدمار كبير، وساعدنا السكان في إنقاذ امرأة في العشرينيات من عمرها كانت فاقدة للوعي ولم تظهر عليها أي علامات على الحياة، بعد ذلك بوقت قصير، اضطررنا لإعلان وفاتها».

كما أفادت نجمة داوود الحمراء أيضًا 14 شخصًا بإصابة على الأقل في موقع الحادث في منزل من طابقين في الجليل الغربي، بدرجات متفاوتة من الإصابات، بينما قام المسعفون بإجلاء سبعة أشخاص مصابين بجروح طفيفة من موقع الحادث إلى المستشفيات القريبة.

ووفقًا لمنظمة نجمة داوود الحمراء «خدمة الإسعاف» فقد أسفر الهجوم على شمال إسرائيل مساء السبت عن إصابة 28 شخصًا على الأقل، كما قدم المسعفون العلاج الطبي لـ 20 شخصًا إضافيًا، 10 منهم يعانون من إصابات جسدية طفيفة و10 يعانون من إصابات مرتبطة بالقلق.

وأشارت أن حصيلة الموجة الأولى من الهجمات، الجمعة، أسفرت عن إصابة أكثر من 200 إسرائيلي ومقتل ثلاثة أشخاص في وسط إسرائيل.