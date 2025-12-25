رئيس باكستان ورئيس الوزراء يشيدان بقوات الأمن لنجاحها في عملية استخباراتية لمكافحة الإرهاب

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، اليوم الخميس، بقوات الأمن الباكستانية؛ لنجاحها في تنفيذ عملية استخباراتية ضد مسلحي جماعة "فتنة الهندوستان" المدعومة من جانب الهند.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية بأن العملية وقعت في منطقة كالات بإقليم بلوشستان، وأن زرداري وشريف وصفاها بأنها "رسالة قوية لأعداء السلام والاستقرار".

وفي بيان صادر عن الرئاسة، قال الرئيس الباكستاني إن "القضاء على الإرهابيين المدعومين من الهند يظهر عزم المؤسسات الأمنية الباكستانية على حماية البلاد وشعبها".

وفي بيان منفصل صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أشاد شريف أيضا بقوات الأمن لنجاحها في العملية ضد إرهابيي "فتنة الهندوستان".

وتأتي هذه العملية في ظل تزايد ملحوظ في الهجمات الارهابية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، منذ أن عادت طالبان أفغانستان للسلطة في أفغانستان عام 2021.