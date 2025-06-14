لاعب الزمالك يحصل على الضوء الأخضر من أجل المشاركة

حصل أحمد حمدي لاعب خط وسط نادي الزمالك على الضوء الأخضر من العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك بعدما اطمأن على جاهزيته.

وكان حمدي قد سافر إلى ألمانيا الخميس، لمتابعة حالته مع الطبيب الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي ليعود الجمعة وتتأكد جاهزيته.

وأطمأن اللاعب على سلامته وعدم معاناته من أي آثار ترتبت على مشاركته في التدريبات وجزء من المباريات بالفترة الأخيرة.

ودخل أحمد حمدي في أزمة مع إدارة الزمالك بعدما كان قد علق ساخرا على تأخر صرف مستحقاته الخاصة بالسفر إلى ألمانيا من أجل متابعة حالته مع الطبيب.