واللا الإسرائيلي: مقتل 3 ونقل 120 إلى مستشفيات تل أبيب جراء القصف الإيراني

أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي في منطقة النقب جنوب الأراضي المحتلة عقب رصد طائرة إيرانية مسيرة.

وبحسب موقع «واللا الإسرائيلي»، قُتل 3 أشخاص وأصيب 120 آخرون في مدينة بات يام، جنوب تل أبيب، جراء القصف الصاروخي يوم السبت.

من جهتها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى نقل 102 إسرائيلي إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وقوع «أضرار كبيرة» في معهد وايزمن للأبحاث في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب.

وذكرت بلدية تل أبيب أن «عدة مبان أصبحت آيلة للسقوط والانهيار» بعد استهدافها في الهجوم الصاروخي.

وأكد قائد منطقة تل أبيب أن هناك أشخاصا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض في موقع سقوط الصواريخ بـ «بات يام»، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشالهم.