تامر عاشور يشكر الجمهور الكويتي على حسن الاستقبال في حفلته

حرص المطرب تامر عاشور، على توجيه الشكر للجمهور الكويتي على حسن الاستقبال له، الذي لمسه منهم خلال حفلته بالامس.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صور من الحفل، وعلق قائلا: "شكرًا من كل قلبي على استقبالكم وتفاعلكم وحبكم اللي لمسته في كل شخص كان حاضر امبارح".

وأضاف عاشور: "بجد كانت ليلة عمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وده زاد بوجود النجم الكبير تامر حسني في نفس الحفل، مهما وصفتلكم تقديري وحبي ليه، مش هيكفي".

وأشار: "كان يوم جميل قوي، وانتم كنتوا أحلى جمهور، وكل الشكر للأستاذ عبد العزيز الذيدي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليلة عمر"، على المجهود والتنظيم المبهر، وبشكر فرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال، وهندسة الصوت والمسرح والإضاءة، وفريق إدارة أعمالي، وكل من حضر وشارك، وكمان بشكر فرقة النجم تامر حسني على مشاعرهم الطيبة تجاهي، شكرًا من قلبي".