العراق يحذر من احتمال إغلاق مضيق هرمز وقفز أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل

حذر وزير خارجية العراق فؤاد حسين من احتمالية إغلاق مضيق هرمز بسبب الصراع ما قد يؤدي إلى فقدان السوق العالمية ملايين براميل النفط يوميا وارتفاع الأسعار إلى 200 أو 300 دولار للبرميل.



وجاءت تصريحات الوزير العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان واديفول أشار من خلاله إلى أنه في حال استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى فقدان السوق العالمية نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخليجي والعراقي.



وأكد أن هذا يترتب عليه ارتفاع حاد في أسعار النفط الأمر الذي من شأنه أن يُفاقم أزمة التضخم العالمية ويؤثر سلباً في اقتصادات الدول المنتجة والمستوردة، وعلى رأسها العراق.

وأشار الوزير حسين في عدة اتصالات أجراها مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة في إطار الحراك الدبلوماسي على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلى خطورة "الاعتداء" العسكري الذي شنته إسرائيل على أراضي إيران، وما يُمثله هذا "العدوان" من انتهاك خطير للقانون الدولي وخرق لسيادة دول الجوار، وفي مقدمتها العراق، حسب ما أورده بيان الخارجية العراقية.

وشدّد الوزير على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وصريحاً ضد هذه الانتهاكات، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري لا يخدم الاستقرار الإقليمي، بل يهدد بإشعال صراع واسع النطاق ستكون له تداعيات أمنية واقتصادية جسيمة على المنطقة والعالم.