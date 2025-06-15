هل تصل إشعاعات مفاعل ديمونة إلى مصر حال قصفه؟ رئيس الرقابة النووية السابق يجيب

حذر الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، من خطورة أي استهداف عسكري إيراني لمفاعل ديمونة الإسرائيلي، مشيرا إلى امتداد آثاره الإشعاعية إلى مصر سيعتمد على «اتجاه الرياح»، بالإضافة إلى سيناريو الاستهداف.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» على ضرورة تجنب استهداف المفاعلات النووية من الجانبين، مشيرا إلى استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وتجنب استهداف مفاعل بوشهر.

وأوضح أن منشآت مثل نطنز وفوردو وأصفهان في إيران مخصصة لمعالجة وتخصيب اليورانيوم، بينما مفاعل بوشهر هو الذي يستخدم اليورانيوم لإنتاج الطاقة، موضحا أن الخطورة الكبرى تكمن في الوقود الذي سيؤدي استهدافه إلى زيادة مستوى الاشعاع.

وفيما يتعلق بتأثير الضربة الإيرانية لمفاعل ديمونة على مصر حال حدوثها، قال: «سيعتمد الأمر على اتجاه الرياح وقت الضربة، إذا كانت متجهة نحو مصر، ومن الممكن أن يحدث تخفيف لمستوى الإشعاع قبل وصوله للحدود المصرية، أو الأمر يعتمد على سيناريو الضربة».

كما أشار إلى زيادة مستوى التأثير الإشعاعي في منطقة الخليج في حال استهداف مفاعل بوشهر الإيراني.

واستبعد تكرار سيناريو كارثة تشرنوبل، قائلا: «مفاعل تشرنوبل انفجر وهو يعمل، لكن أعتقد أن أي دولة تدخل في حالة حرب ولديها مفاعل نووي، تقوم بإغلاقه كإجراء احترازي».