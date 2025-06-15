الأهلي ينتزع نقطة ومليون دولار أمام ميسي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

فرض الأهلي التعادل السلبي على إنتر ميامي الأمريكي في مباراة تقاسم فيها الفريقان التفوق على مدار شوطي افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي تقام بمشاركة 32 فريقا.

قدم الأهلي أداء مميزا في الشوط الأول، كان الأفضل والأكثر سيطرة وخطورة على المرمى، وفي نفس الوقت حد كثيرا من خطورة الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي ولويس سواريز بفضل صلابة ثلاثي الوسط محمد بن رمضان ومروان عطية وحمدي فتحي، وشراسة الثلاثي الهجومي وسام أبو علي وتريزيجيه وإمام عاشور قبل إصابته.

وكان أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي أفضل لاعبي الفريق الأمريكي، وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة بتصديه لانفرادين أمام وسام أبو علي وإمام عاشور في أول ثماني دقائق.

واضطر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي لاستبدال إمام عاشور بعد مرور 14 دقيقة بسبب شكواه من إصابة في الكتف الأيسر ليشارك مكانه أحمد مصطفى زيزو الذي شكل جبهة قوية مع تريزيجيه.

في الدقيقة 20 مرر زيزو كرة بينية طولية في عمق دفاع إنتر ميامي، ولكن حمدي فتحي أهدر فرصة مؤكدة بتسديدة ضعيفة في أحضان أوستاري، وسجل وسام أبو علي هدفا في الدقيقة 30 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وسدد أبو علي ركلة حرة أبعدها أوستاري إلى ركنية نفذها زيزو بعرضية متقنة قابلها أشرف داري برأسية قوية أبعدها أوسكار أوستاري لينقذ مرمى ميامي مجددا من هدف محقق في الدقيقة 33.

تعرض زيزو لعرقلة بعد مراوغة مدافع إنتر ميامي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، لكن تريزيجيه أضاع فرصة محققة لهز الشباك بتسديد الركلة قوية ليبعدها أوستاري مجددا ويحرم الأهلي من هدف أول في الدقيقة 43.

استشعر إنتر ميامي الحرج كثيرا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث أبعد محمد الشناوي أكثر من ركلة ركنية خادعة لميسي، بينما سدد النجم الأرجنتيني كرة بجوار القائم بخلاف تسديدة أخرى من الظهير الأيمن إيان فراي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مرر لويس سواريز كرة ساقطة في اتجاه المرمى إلا أن وسام أبو علي تقمص دور المدافع هذه المرة، وتألق في إنقاذ الأهلي من هدف محقق لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة وسط تفوق كاسح لريبيرو على الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي.

تغير سيناريو اللقاء تماما في الشوط الثاني، حيث كشر إنتر ميامي عن أنيابه، واكتفى الأهلي بمحاولات غير مؤثرة للثنائي تريزيجيه وبن رمضان قبل استبدالهما بدخول الثنائي طاهر محمد وحسين الشحات الذي سدد كرة ضعيفة أيضا أمسكها أوستاري بسهولة.

وخطف محمد الشناوي الأضواء من أوستاري في الشوط الثاني، حيث أنقذ مرمى الأهلي من عدة محاولات خطيرة أبرزها فرصة محققة أمام آليندي في الدقيقة 51، وأمسك بسهولة تسديدة من ليونيل ميسي في الدقيقة 57 بينما سدد النجم الأرجنتيني ركلة حرة لامست القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 75 أبعد ياسر إبراهيم فرصة خطيرة أمام لويس سواريز، بينما كاد إنتر ميامي أن يخطف الفوز لولا تألق الشناوي الذي تصدى ببراعة لرأسية خطيرة من فافا بعد عرضية من ميسي في الدقيقة 85.

توترت أعصاب نجوم إنتر ميامي في الشوط الثاني ليشهر الحكم الأسترالي البطاقة الصفراء في وجه الثنائي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

استمر الشناوي في تألقه حيث أبعد كرة عرضية خادعة من ميسي بمساعدة العارضة في الدقيقة 96، وواصل قائد الأهلي تألقه بإنقاذ مرماه من فرصة أخيرة أمام ماكسيمليانو فالكون في الدقيقة 98 وارتدت الهجمة مرتدة سريعة إلى حسين الشحات لكنه تباطأ في تمرير الكرة لتضيع فرصة خطيرة على الأهلي في توقيت قاتل قبل صافرة النهاية.

اكتفى الأهلي بنقطة التعادل وجائزة مالية قدرها مليون دولار قبل مباراته الثانية أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية بينما سيلعب إنتر ميامي ضد بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.