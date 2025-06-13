تركيا تنصح مواطنيها المسافرين إلى العراق بتوخي الحذر

نصحت السفارة التركية في بغداد، مواطنيها المقيمين في العراق أو الراغبين بالتوجه إليه، بتوخي الحذر على خلفية تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

وقال حساب السفارة التركية في بغداد على منصة إكس: "في ضوء التطورات في المنطقة، ننصح مواطنينا الذين سيسافرون إلى العراق أو المقيمين فيه بشكل موقت أو دائم باتخاذ الاحتياطات اللازمة".

ودعت السفارة التركية مواطنيها إلى متابعة البيانات عبر قنوات الخارجية التركية أو البعثات التركية في العراق وحسابات تلك الجهات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي - برسالة وجهها إلى شعبه - إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، ردا على الهجمات.