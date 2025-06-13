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قال مسئول إسرائيلي "رفيع المستوى"، الجمعة، إن بلاده تخطط لشن عملية عسكرية على إيران تستمر 14 يوما.

جاء ذلك وفق تصريح لـ"وول ستريت جورنال" الأمريكية، أدلى به المسؤول الإسرائيلي، الذي وصفته الصحيفة بأنه "رفيع المستوى" والذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وذكَّر المسئول بهجمات إسرائيلية سابقة مثل "اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية" في سبتمبر 2024.

وقال: "هجمات إسرائيل على إيران تشبه الأسلوب الذي تتبعه ضد الميليشيات اللبنانية وحليف إيران حزب الله".

وادعى المسئول، أن إسرائيل "ستجبر" إدارة طهران على (توقيع) اتفاق، من خلال تدمير القيادة الإيرانية وتقليص ترسانتها، وأن التوتر قد ينتهي بـ"اتفاق تفاوضي".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وفي رسالة وجهها إلى شعبه، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، ردا على الهجمات.