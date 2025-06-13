الجيش الإسرائيلي يدعي تدمير عشرات منصات الصواريخ الإيرانية

ادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف عشرات المنصات ومواقع تخزين تابعة لمنظومة الصواريخ الإيرانية أرض–أرض، ضمن سلسلة غارات متواصلة على إيران منذ فجر اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في الساعات الأخيرة، شنت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق سلسلة غارات استهدفت منظومة الصواريخ أرض-أرض التابعة للنظام الإيراني".

وادعى "تدمير عشرات منصات الاطلاق، ومواقع تخزين صواريخ أرض-أرض ومواقع عسكرية أخرى".

وذكر البيان، أنه في "أحد المواقع التي تم استهدافها غربي إيران، تم إنشاء آلية إطلاق فريدة من نوعها تم تثبيتها داخل حاويات".

وأضاف أنه "طوال فترة الحرب، أطلق النظام الإيراني مئات الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وتابع أن ترسانة الصواريخ الإيرانية "تحتوي على صواريخ يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات".

وزعم البيان، أن "إبقاء هذه الصواريخ بيد النظام الإيراني يمثل خطرًا على المنطقة والعالم بأسره".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على إيران منذ ساعات فجر اليوم، ضمن عملية عسكرية وُصفت بأنها الأوسع ضد طهران.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن 78 شخصا قتلوا وأصيب 329 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ البالستية، والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في رسالة وجهها إلى شعبه، إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، ردا على الهجمات.