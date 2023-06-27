كشف إبراهيم، ابن السيدة صباح إبراهيم عبد السلام عكاشة، من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء؛ خلال تأدية فريضة الحج لهذا العام، تفاصيل وفاتها.

وقال إبراهيم، نجل السيدة المتوفية، إن والدته كانت تمني النفس بتلك الزيارة لأداء فريضة الحج، مشيرًا إلى أنها كانت تبكي بالدموع لعدم اختيارها لأكثر من مرة في حج القرعة، حتى باع والده قطعة أرض وتكفل بنفقات رحلة الحج.

وأشار الابن، خلال حديثه لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، إلى أن والدته جهزت الهدايا قبل ذهابها في رحلتها إلى الحج، وحين استفسر منها عن سر ذلك قالت له: "أنا رايحة عند النبي ومش راجعة".

وأكد الابن، أن والدته قد توفيت ساجدة على جبل عرفات خلال وجودها لأداء فريضة الحج، لافتًا إلى أنه علم بنبأ وفاتها أثناء مشاركته في جنازة أحد أصدقائه، مشيرًا إلى أن والدته ستدفن في أرض البقيع حيث توفيت.