أوسوريو يشيد بأداء اللاعبين بعد الفوز على غزل المحلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء اللاعبين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن مباريات بطولة الدوري.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عقب المباراة ووجه لهم التحية على الأداء والنتيجة وأثنى على المجهود المبذول من الجميع خلال شوطي اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة.