وزير الداخلية السعودي يتفقد سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى

تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، بمقر الأمن العام في مشعر منى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الداخلية تابع -خلال زيارته لغرفة العمليات بالمركز- إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.

كما استعرض الأمير عبدالعزيز بن سعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها، بالتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومديرية الأمن العام، لمساندة قوات أمن الحج في تنفيذ مهامهم لإدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة وأثناء أداء النسك في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات.