لوكاشينكو: بيلاروس يمكنها الاستفادة من مهارات مجموعة فاجنر

صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش البيلاروسي يمكنه الاستفادة من الخبرات القتالية لعناصر مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، وذلك بعدما تواترت تقارير بأن قائد المجموعة يفجيني بريجوجين وصل إلى بيلاروس.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "إنهم كانوا في طليعة القوات المهاجمة، وسوف يخبروننا بالأشياء المهمة الآن"، مضيفا أن مقاتلي فاجنر يمكنهم الإفادة بشأن الأسلحة التي تعمل بشكل جيد، وكيفية تنفيذ الهجوم والدفاع بشكل ناجح.

وقال لوكاشينكو، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هذه المعلومات "قيمة للغاية، ولابد أن نستخلصها من مقاتلي فاجنر". وكانت بيلاروس قد عرضت توفير ملاذ لمقاتلي فاجنر، إذا ما رفضوا الانخراط في صفوف الجيش الروسي.

ونفى لوكاشينكو الشائعات بأن إقامة عناصر فاجنر قد تم ترتيبها بالفعل، وقال إن مرتزقة فاجنر مازالوا في قواعدهم في لوهانسك بشرق أوكرانيا، مضيفا: "ولكن إذا ما رغبوا، وأعرف أنه يدرسون عددا من المواقع، فيمكننا توفير إقامة لهم"، مشيرا إلى إمكانية إقامة خيام.