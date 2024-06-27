كوريا الشمالية تقول إنها أجرت بنجاح اختبار قدرات صاروخ متعدد الرؤوس الحربية

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قالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة صاروخية تهدف إلى تأمين قدرة رؤوس حربية متعددة، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي اليوم الخميس.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن إدارة الصواريخ الكورية الشمالية أجرت بنجاح خلال الاختبار الذي أجري يوم الأربعاء، اختبار الفصل والتحكم في توجيه رؤوس حربية متنقلة فردية.

وقالت كوريا الشمالية إن الاختبار يهدف إلى تأمين قدرة تكنولوجيا مركبات إعادة الدخول المتعددة القابلة للاستهداف بشكل مستقل، والتي تسمح لصاروخ باليستي واحد بإيصال رؤوس حربية متعددة إلى أهداف مختلفة.

ويتناقض هذا الإعلان مع تقييم كوريا الجنوبية بأن الصاروخ انفجر في الهواء، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال مسؤولون في هيئة الأركان المشتركة الأربعاء إن الصاروخ أُطلق من منطقة في بيونج يانج أو حولها في حوالي الساعة 0530 صباحا، لكنه انفجر فوق بحر الشرق بعد أن حلق لمسافة حوالي 250 كيلومترًا.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الشمالية ربما تكون قد اختبرت إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.

ومع ذلك، أعلنت كوريا الشمالية أن الاختبار "استخدم محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ضمن دائرة نصف قطرها 170-200 كيلومتر".

وقالت الوكالة إن الرؤوس الحربية المتنقلة المنفصلة تم توجيهها بشكل صحيح إلى 3 إحداثيات مستهدفة.

وأضافت أنه تم التحقق أيضا من فعالية جهاز التمويه المنفصل عن الصاروخ بواسطة الرادار المضاد للطائرات.