كمال أبو رية يجسد شخصية انتهازية في مسلسل سيما ماجي

يواصل الفنان كمال أبو رية تصوير دوره في مسلسل "سيما ماجي"، الذي تُشارك فيه البطولة كل من الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي.

يُجسّد أبو رية شخصية رجل انتهازي يدعى طارق، متزوج من سيدة من الطبقة الأرستقراطية وهي الفنانة مادلين طبر.

ويتسم طارق بالبراجماتية وحبّ الذات، فهو يسعى دائمًا لتحقيق مكاسب شخصية، حتى لو كانت غير مشروعة.

وأوضح أبو رية أن هذه الشخصية جديدة عليه لم يسبق له تقديمها من قبل، وهي شخصية شريرة انتهازية.

وأضاف أنه سعى لإضافة لمسة كوميدية على الدور لكي لا يكون قاتمًا جدًا، فقال: "اتّخذتُ منحى الدعابة في تجسيد الشخصية، فلم أظهر كشرير مُجهم طوال الوقت، بل كنتُ أُضفي بعض الطرافة على المشاهد مع زوجتي في المنزل، متسببًا في العديد من المشاكل لها ولمن حولي، كل ذلك لتحقيق مصلحتي الشخصية".

يدور مسلسل "سيما ماجي" في إطار اجتماعي، حيث يُسلط الضوء على الصراع الأزلي بين الخير والشر، والحب والمال.

كما يناقش المسلسل قضية مهمة تُشغل المجتمع في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة السادية والعنف باسم الحب، وجرائم لا يعاقب عليها القانون، مثل التلاعب بمشاعر المرأة وحياتها.

يشارك في بطولة مسلسل "سيما ماجي" كل من: "رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي"، وهو من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.