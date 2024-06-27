الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات البيض والسكر من أوكرانيا

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية تعتزم إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات دول الاتحاد من السكر والبيض من أوكرانيا اعتبارا من الغد.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن الرسوم التي سيتم فرضها ستكون مماثلة لتلك التي تم فرضها على صادرات الشوفان الأوكراني والتي ستستمر حتى يونيو من العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن متحدثا باسم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي رفض التعليق على هذه التقارير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسوم ستكون بمعدل 89 يورو (14ر95 دولارا) للطن للبيض والسكر اعتبارا من الغد، وهو نفس معدل الرسوم التي بدأ فرضها على الشوفان في الأسبوع الماضي، مضيفة أن إعادة فرض هذه الرسوم تشير إلى الصعوبة التي تنتظر مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويستطيع القطاع الزراعي القوي في أوكرانيا أن ينتج سلعا غذائية أرخص كثيرا من الإنتاج في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسيصبح هذا القطاع مستفيدا رئيسيا من الدعم الزراعي الذي يقدمه الاتحاد للدول الأعضاء، وهو الموقف الذي يتمتع به حاليا القطاع الزراعي الفرنسي.

يذكر أنه في يونيو 2022 وافقت المفوضية الأوروبية على إلغاء كل الرسوم والحصص المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي الغذائية من أوكرانيا ضمن إجراءات دعم الأخيرة في مواجهة الحرب الروسية ضد أراضيها في فبراير 2022.