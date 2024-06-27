الدفاع المدني بغزة: مهامنا قد تتوقف في أي لحظة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، إن الطواقم لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات الإسرائيلية، وسط نفاد الوقود، منوهًا أن مهام الدفاع المدني قد تتوقف في أي لحظة.

وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، أن «واقع المنظومة الصحية شمال القطاع مأساوي مع استمرار العدوان الإسرائيلي».

ونوه أن «مهام الدفاع المدني قد تتوقف في أي لحظة بسبب شح الوقود؛ مما يؤثر على حياة المواطنين».

وأكمل: «الاحتلال لم يدخل لطواقمنا أي لتر واحد من الوقود منذ بداية العدوان، واستهدافه لطواقمنا مستمر، الأمر مخالف للقانون الدولي ويجب أن نتمتع بحصانة خلال الحرب».

واستطرد: «يصعب علينا التحرك وفق الإجراءات السابقة بسبب القوة التدميرية وحجم الشهداء»، منوهًا أن «الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام ومدارس النازحين في القطاع».

وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن هناك عجزا واضحا في خدمات الدفاع المدني ومن الممكن أن تتوقف الخدمة في أية لحظة.

وقال: «هناك الكثير من المناشدات التي تصلنا من عوائل المفقودين تحت الأنقاض لاستخراج أبنائهم لكن للآسف لا نمتلك معدات ثقيلة للبدء بعمليات الانتشال»