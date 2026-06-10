 وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالكشف عن اليورانيوم المخصب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالكشف عن اليورانيوم المخصب

وكالات
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:30 م

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا بضرورة إعلان إيران مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب، حسبما أكد دبلوماسيون لوكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء.

وأفاد الدبلوماسيون بأن القرار يشدد على ضروة منح وكالة الطاقة الذرية "كامل الصلاحيات التي تحتاجها" للتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأضافوا أن مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة أقر القرار بأغلبية 21 صوتا، مع اعتراض 3 دول وامتناع 10 عن التصويت.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا قرار الوكالة بأنه "سياسي ويفتقر إلى المهنية".

وقالت البعثة إن "رسالة إيران ‌إلى الأمم المتحدة ‌والمنظمات ‌الدولية الأخرى ‌في ‌فيينا ⁠هي أنها ستدافع ⁠عن حقوقها ⁠غير القابلة ⁠للتصرف، بما في ذلك الرد على ‌هذا القرار المعيب".

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