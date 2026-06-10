 لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3696 شهيدا و11413 جريحا منذ 2 مارس الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3696 شهيدا و11413 جريحا منذ 2 مارس الماضي

بيروت - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:17 م

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي وحتى العاشر من يونيو الجاري بلغت 3696 شهيداً و11413 جريحاً.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات المتواصلة خلال الفترة المذكورة، في ظل استمرار تسجيل إصابات وضحايا في مختلف المناطق المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن فرق الطوارئ والجهات الصحية تواصل متابعة الأوضاع الميدانية وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد الشهداء والجرحى وفق المعطيات المتوافرة لديها.

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