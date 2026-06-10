ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جفارديول لتدعيم دفاعه

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التوصل لاتفاق نهائي مع المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “ذا أثليتك” البريطانية، فإن إدارة النادي الملكي أنهت معظم التفاصيل الخاصة بالاتفاق مع اللاعب، في انتظار التوصل لصيغة نهائية مع مانشستر سيتي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض مالي تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات المدافع الكرواتي، الذي يعد أحد أبرز العناصر الدفاعية في الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ويرتبط جفارديول بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى يونيو 2028، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في المفاوضات الخاصة بمستقبل اللاعب.

ويأتي تحرك ريال مدريد في إطار خطته لتدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة تمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.