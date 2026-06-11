إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل

أعلن الجيش الإيراني إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل عقب الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت أهدافا في جنوب البلاد، وذلك وفق بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت هيئة الأركان العسكرية للجمهورية الإسلامية إن هذا القرار جاء نتيجة تغير الوضع الأمني بعد الهجمات الأمريكية الأخيرة. وأضافت أن جميع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط وسفن الشحن، مُنعت من العبور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية لاحقا بأن سفينتين تعرضتا لإطلاق نار.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قال الجيش الأمريكي إنه شن ضربات جديدة على عدة أهداف داخل إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب. كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع انفجارات في عدة مدن ساحلية على طول الساحل الجنوبي للبلاد.