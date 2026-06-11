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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 3:34 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 3:34 ص

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة "وفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها بيروت في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة".


وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن وزير خارجية البلاد فيصل بن فرحان، أجرى اتصالًا هاتفيًا، برئيس وزراء لبنان نواف سلام.


وأضافت أن فيصل بن فرحان، نقل خلال الاتصال توجيه ولي عهد السعودية باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء.


وبحسب الوكالة، فإن توجيه ولي العهد السعودي يأتي أيضا "وفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهدات المطلوبة".


وأكد وزير الخارجية، خلال الاتصال، "دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وثقته باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه".


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