الجيش الأمريكي ينفي ما أعلنته إيران بشان إغلاق مضيق هرمز

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صحة ما أعلنته إيران عن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل.

ووصفت القيادة في منشور على منصة إكس ما قاله الحرس الثوري بأنه "ادعاء"، مشيرة إلى أن "السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا الليلة".

وسبق أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل عقب الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت أهدافا في جنوب البلاد، وذلك وفق بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت هيئة الأركان العسكرية للجمهورية الإسلامية إن هذا القرار جاء نتيجة تغير الوضع الأمني بعد الهجمات الأمريكية الأخيرة. وأضافت أن جميع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط وسفن الشحن، مُنعت من العبور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية لاحقا بأن سفينتين تعرضتا لإطلاق نار.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قال الجيش الأمريكي إنه شن ضربات لليلة الثانية على التوالي على أهداف عدة داخل إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب. كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع انفجارات في مدن ساحلية على طول الساحل الجنوبي للبلاد.