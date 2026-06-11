المكسيك تنفرد برقم قياسي في تاريخ كأس العالم

انفرد المنتخب المكسيكي برقم قياسي تاريخي في كأس العالم، بعدما خاض مباراة افتتاح نسخة 2026 أمام جنوب إفريقيا مساء اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا في المكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة العالم الحالي من بطولة كأس العالم 2026، بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2026 في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا، بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، في تكرار لمباراة افتتاح نسخة 2010، والتي جمعت بين المنتخبين.

وأصبح منتخب المكسيك أكثر المنتخبات مشاركة في مباريات الافتتاح بكأس العالم، برصيد 8 مباريات، متفوقًا على المنتخب البرازيلي صاحب الـ7 مباريات.

ولعب منتخب المكسيك، قبل مباراة اليوم، 7 مرات في افتتاح كأس العالم آخرها كان ضد جنوب إفريقيا أيضا، في نسخة 2010.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.