الأفريقي التونسي يدعو الزمالك لمواجهتين وديتين احتفالا بتتويج الفريقين بالدوري

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تلقى نادي الزمالك دعوة رسمية من نادي الأفريقي التونسي لخوض مباراتين وديتين احتفاليتين بين الفريقين، بمناسبة تتويج كل منهما بلقب الدوري المحلي خلال الموسم المنقضي.

وجاءت الدعوة في خطاب رسمي أرسله مجلس إدارة النادي الأفريقي إلى مجلس إدارة الزمالك، تضمن تهنئة القلعة البيضاء بالتتويج بلقب الدوري المصري لموسم 2025-2026، إلى جانب اقتراح إقامة مباراتين وديتين بين الفريقين في أجواء احتفالية.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حرص على تهنئة الدكتور محسن الطرابلسي رئيس نادي الأفريقي بمناسبة تتويج فريقه بلقب الدوري التونسي في الفترة الماضية.

وتضمنت الدعوة إقامة المباراة الأولى في تونس خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، على أن تُقام المباراة الثانية في مصر في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقًا بما يتناسب مع ارتباطات الناديين.

وأكد النادي الأفريقي في خطابه أن إقامة المباراتين تأتي في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الناديين، واحتفاءً بالإنجاز الذي حققه كل فريق بالتتويج بلقب الدوري في بلاده.

وتدرس إدارة الزمالك الدعوة في الوقت الحالي بالتنسيق مع إدارة الكرة من أجل تقييم الأمر من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن خوض المباراتين الوديتين.