البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في العفو عن أسانج

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يفكر في العفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وأضافت جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، عندما سئلت عما إذا كان العفو عن أسانج قيد النظر أو يناقشه بايدن: "لا، ليس كذلك"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن القضاء الأمريكي، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب.

وأفادت وسائل إعلام أمريكة بأن أسانج مثل أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية وأقر بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات متعلقة بالأمن الوطني ونشرها.