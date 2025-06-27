خطوة واحدة تفصل بوجبا وفاتي عن الانضمام لموناكو الفرنسي

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وصل الثنائي بول بوجبا وأنسو فاتي إلى إمارة موناكو مساء الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على انضمامهما الرسمي إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الحالية.

وفقا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" وصل الثنائي بول بوجبا وأنسو فاتي إلى موناكو مساء الخميس، تمهيدًا لإتمام انتقالهما إلى صفوف نادي الإمارة".

أضاف:" وقد تم تأكيد خطة التعاقد بشكل كامل، ومن المنتظر أن تُحسم الصفقتان في الساعات المقبلة".

أتم رومانو:" وكان تياجو سكورو، المدير الرياضي لنادي موناكو، العنصر الأبرز في وضع الاستراتيجية اللازمة لإنجاح الصفقتين".