ارتفاع أسعار السكر الخام بسبب المخاوف بشأن الإنتاج في البرازيل

ارتفعت أسعار السكر الخام في تعاملات اليوم الجمعة بسبب احتمالات تراجع الإمدادات العالمية في ظل ضعف مؤشرات المحصول الجديد في البرازيل أكبر منتج لسكر القصب في العالم، واحتمالات اتجاه المصانع نحو استخدام قصب السكر في صناعة وقود الإيثانول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة الأكثر تداولا ارتفعت بنسبة 2% إلى 16.74 سنتا للرطل. وتراجعت أسعار العقود الآجلة خلال الفترة الماضية إلى أقل مستوياتها منذ 4 سنوات، بسبب التوقعات بمحصول جيد في البرازيل وزيادة الإمدادات العالمية خلال الموسم الحالي.

ومع ذلك، دفع انخفاض محتوى السكر في قصب المحصول الجديد وموجة الصقيع الأخيرة في البرازيل بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس إلى تعديل توقعاتها للفترة للموسم الحالي من توقع فائض في الأسواق قدره 300 ألف طن إلى توقع عجز قدره 900 ألف طن. وأشار محللو البنك بقيادة تريسي آلين إلى أن ذلك سيخفض مخزونات السكر إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا.

وبحسب تقرير البنك قد تشهد الإمدادات تراجعا، إذ يُشجع انخفاض أسعار السكر المصانع على تحويل المزيد من قصب السكر نحو إنتاج الإيثانول.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستهلك زيادة حصة الإيثانول من مزيج الوقود في البرازيل إلى 30% اعتبارًا من أغسطس ما يعادل حوالي 2.5 مليون طن من السكر، "وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيثانول والسكر، وفقًا للبنك.

ويتوقع المحللون عودة سعر السكر إلى نطاق التداول بين 17 و19 سنتًا للرطل في النصف الثاني من العام، حيث يُلقي ضعف محصول قصب السكر وانخفاض محتوى السكر في المحصول بظلاله على إمكانات الإنتاج في وسط وجنوب البرازيل، والتي تُقدر حاليًا بنحو 40 مليون طن.