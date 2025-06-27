 جماعات بيئية ترفع دعوى لمنع بناء مركز احتجاز المهاجرين في إيفرجليدز بولاية فلوريدا - بوابة الشروق
الجمعة 27 يونيو 2025 8:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جماعات بيئية ترفع دعوى لمنع بناء مركز احتجاز المهاجرين في إيفرجليدز بولاية فلوريدا

تالاهاسي، فلوريدا - (أ ب)
نشر في: الجمعة 27 يونيو 2025 - 7:40 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يونيو 2025 - 7:40 م

رفعت جماعات بيئية دعوى قضائية لمنع بناء مركز احتجاز المهاجرين في منطقة إيفرجليدز بولاية فلوريدا.

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