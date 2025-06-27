جماعات بيئية ترفع دعوى لمنع بناء مركز احتجاز المهاجرين في إيفرجليدز بولاية فلوريدا

هآرتس: إسرائيل قتلت نحو 100 ألف فلسطيني بنسبة 4 بالمئة من سكان غزة

ترامب: إيران لم تنقل أي من مواد مخصبة.. الشاحنات في المواقع النووية كانت تنقل خرسانة