مصدر مطلع: تطبيع مرتقب بين سوريا وإسرائيل يعقبه انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية

قال مصدر سوري مطلع لقناة "آي ٢٤" الإسرائيلية أن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

ووفقًا للمصدر، ستُطبّع هذه الاتفاقية التاريخية العلاقات بين البلدين بشكل كامل، كما تُشير إلى أن مرتفعات الجولان ستكون "حديقة سلام".

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرلئيلي بنيامين نتنياهو يهدف خلال زيارته واشنطن الترويج لصفقة تبادل أسرى وتطبيع العلاقات مع سوريا.