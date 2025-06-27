الخارجية الإيرانية: دعم ألمانيا لإسرائيل يضعها في الجانب الخاطئ من التاريخ

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، دعم ألمانيا لإسرائيل أمر سخيف.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال في منشور على منصة إكس، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يُصر على أن يضع نفسه، بدعمه لكيان معتد مرتكب للإبادة الجماعية، أكثر فأكثر في الجانب الخاطئ من التاريخ.

وأضاف: من السخافة بمكان أن يتجاهل رجل دولة فعلًا عدوانا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، ناهيك عن أن يسعى لتبرير مثل هذه الجريمة.

وتابع المتحدث: عندما يحيد زعيم بلد ذي ميراث "برلين 1945" عن شعار: "يجب ألا تتكرر الحرب أبدًا" ويقوم بدعم الاعتداءات وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، فإن ذلك يعني أنه لم يبتعد فقط عن ضمير التاريخ، بل إنه أهان الضمير الجمعي للشعب الألماني.