جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي

ترأست الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجتماع الأول بشأن إطلاق وحدة متابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي داخل الجامعة، بحضور الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق والدكتور صفاء شحاته عميد كلية التربية واللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة والدكتور أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفنى والتكنولوجي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة أحمد باليزيد الأستاذ بكلية الزراعة.

أكدت الدكتورة غادة فاروق أن الجامعة تسعى جاهدة لتعزيز ثقافة التميز بين منسوبيها، من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتقدير المتميزين وتشجيعهم على مواصلة التميز وذلك وفقًا لما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر القومية 2030

وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الوحدة فى تتفيذ المهام الموكله إليها.

كما توافق الحضور على أن تكون مهام الوحدة هى الإطلاع على فئات الجوائز المقدم فى هذا السياق ومتابعة شروطها وكيفية ومواعيد التقدم لها، وكذلك تقديم الدعم الفنى واللوجستي لمن يرغب في التقدم للجائزة سواء من الكليات أو الافراد وفق كل جائزة وذلك بعقد ورش عمل تدريبية أو تنظيم زيارات ميدانية ومتابعة العمل وتقييمه.

كما تم الاتفاق أن تقوم الوحدة بمتابعة أعمال وإجراءات جائزة التميز الداخلية بالجامعة، واقتراح هيكل تنظيمى للوحدة يضم مدير إدارى وفريق دعم فنى.