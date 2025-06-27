هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على خلفية تصريحاته بشأن "انتصار إيران في الحرب ضد إسرائيل"، واصفًا تلك التصريحات بـ"الكاذبة والغبية"، ومتوعدًا بمزيد من العزلة لطهران.

وفي منشور مطول على منصة "تروث سوشيال"، تساءل ترامب مستنكرًا: "لماذا قد يصرح ما يسمى بـ'المرشد الأعلى' بهذا الشكل الواضح والغبي، بأنه انتصر في الحرب ضد إسرائيل، وهو يعلم أن هذا الادعاء كاذب؟".

وأضاف ترامب أن إيران "تمزقها الحرب"، مؤكدًا أن بلاده دمرت منشآتها النووية الثلاثة بالكامل، قائلاً: "كنت أعلم تمامًا أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل أو للقوات الأمريكية بقتله، لقد أنقذت حياته من موت قبيح ومذل".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه "في اللحظة الأخيرة من الحرب، طلب من إسرائيل سحب عدد كبير من الطائرات كانت في طريقها لضرب طهران"، لافتًا إلى أن تلك الهجمة "كانت ستلحق بإيران دمارًا هائلًا وتقتل عددًا كبيرًا من الإيرانيين، وربما كانت ستكون الضربة القاضية".

وكشف ترامب أنه كان يعمل في الأيام الأخيرة من الحرب على رفع بعض العقوبات لمنح إيران فرصة للتعافي، لكنه فوجئ – حسب تعبيره – بتصريحات خامنئي "المليئة بالكراهية والغضب"، ما دفعه إلى "إيقاف كل جهود تخفيف العقوبات فورًا".

وختم ترامب منشوره بدعوة طهران للاندماج في النظام العالمي، محذرًا من أن استمرار السياسات العدائية سيزيد أوضاع البلاد سوءًا، قائلًا: "إيران الآن بلد محترق ومُدمّر، بلا مستقبل، والموت يحيط بها من كل جانب"، مضيفًا بنبرة ساخرة: "أتمنى لو أن القيادة في إيران تُدرك أن العسل يجذب أكثر من الخل. السلام!".