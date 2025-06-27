شيكابالا يوجه رسالة لحمزة المثلوثي

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك على توجيه رسالة لحمزة المثلوثي، لاعب الأبيض، الذي أعلن النادي مغادرته لصفوف الفريق بشكل رسمي.

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا مقطع فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام، قال فيه: "حمزة المثلوثي منذ أول يوم له في نادي الزمالك وحتى أخر يوم وهو يعمل فقط، ولم يصنع أي أزمة".

وأضاف: "لقد كان المثلوثي أحد قادة الفريق، شعرنا بأنه واحد منّا منذ بدايته مع الفريق، وجمهور الزمالك دائمًا يقدر اللاعبين الذين يخلصون للفريق".

وتابع: "من الممكن أن تكون بداية المثلوثي مع الفريق غير جيدة، لأنه كان قادمًا من فترة راحة كبيرة، لكنه في فترة قليلة أصبح لديه قيمة كبيرة لدى جماهير الزمالك

وأكمل: "مثلما قلت إن غرفة ملابس الزمالك ستخسر كثيرًا بمغادرة محمد عبد الشافي، سأقول ذلك أيضًا عن التونسي حمزة المثلوثي".

وأتم محمود عبد الرازق شيكابالا تصريحاته قائلًا: "حمزة المثلوثي يتواجد حاليًا في الإمارات، ورابطة الزمالك في الإمارات ستقيم له حفلًا.. جمهور الزمالك عظيم، وحمزة المثلوثي يستحق الحفل الذي سيُقام له".