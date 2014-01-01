ماكرون يستضيف بوتين في فرنسا قبل قمة مجموعة السبع

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيستضيف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات في 19 أغسطس قبل اجتماع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في فرنسا.

وذكر ماكرون للصحفيين خلال رحلة إلى جنوبي فرنسا اليوم السبت، إنه من المهم أن يستكشف الرئيسان "التعاون في القضايا الكبرى مثل زعزعة الاستقرار أو الصراعات - دون سذاجة، ولكن دون وصد الباب أيضا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف ماكرون أن بوتين سيتوجه إلى المنزل الصيفي للرئيس الفرنسي في فورت بريجانسون.

وشاركت روسيا فيما كان يعرف من قبل بمجموعة الثماني حتى استبعادها عام 2014 بعد ضم بوتين لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا. من المقرر عقد القمة السنوية لمجموعة السبع بين يومي 24 و 26 أغسطس في بياريتز.